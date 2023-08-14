Даг Полк проанализировал свои самые тяжелые раздачи этого лета. Сначала американец попытался разыграть красивый блеф во время трансляции Hustler Casino Live. Кэш-игры на высоких лимитах всегда вызывают интерес у зрителей. Особенно когда за столами появляется "король блефов" Том Дван. Именно против Двана Полк решил сыграть в стиле своего соперника.

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Даг отчаянно поставил 3 барреля против Двана, который на флопе поймал сет, а на ривере усилился до фулл-хауса. В итоге красивый блеф превратился в сокрушительное поражение. В банке оказалось более 1 000 000 долларов.

Через несколько дней Даг Полк встретился с Чанраси Кхуном в турнире WSOP с бай-ином 25 000 долларов. Американец снова попытался провернуть блеф. Раздача начиналась скромно – оппонент сыграл лимп с рукой 8-6, а Полк прочекал с Q-4.

Доска 5-6-3 открывала перспективу на стрит каждому из них, однако Кхун получил пару и сделал ставку. Полк сравнял. На тёрне пришёл король. В этот раз Даг решил сыграть чек-рейз, но Кхун не выбросил. Девятка на ривере поставила Полка в затруднительное положение. Ему пришлось доблефовывать с дама-хай. Оппонент сделал блестящий круг с третьей парой и забрал все фишки, а Даг Полк закончил неудачную неделю блефов, проиграв около 700 000 долларов.