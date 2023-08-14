Даг Полк проаналізував найважчі роздачі для нього цього літа. Спочатку американець спробував блефувати під час трансляції Hustler Casino Live. Кеш-ігри на високих лімітах завжди цікаві глядачам. Особливо коли за столами з'являється "король блефів" Том Дван. Саме проти Двана Полк вирішив зіграти у стилі свого суперника.

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Даг відчайдушно проставив 3 барреля у Двана, який спершу спіймав сет, а на рівері підсилився до фул-хаусу. У підсумку намагання зіграти яскравий блеф завершилося нищівною поразкою. Банк понад 1 000 000 доларів відправився Тому Двану.

За кілька днів Даг Полк зустрівся з Чанрасі Кхуном у турнірі WSOP із бай-іном 25 000 доларів. Американець знову зіграв блеф на всі фішки. Роздача починалася зовсім скромно – опонент зіграв лімп із рукою 8-6, а Полк прочекав із Q-4.

Дошка 5-6-3 відкривала перспективу на стріт кожному з них, однак Кхун отримав пару та зробив ставку – Полк зрівняв. На тьорні прийшов король. Даг вирішив зіграти чек-рейз, але Кхун не викинув. Дев'ятка на рівері поставила Полка у скрутне становище. Йому довелося блефовувати на всі фішки з дама-хай. Опонент зробив блискучий кол із третьою парою та забрав усі фішки, а Даг Полк завершив невдалий тиждень блефів, програвши 700 000 доларів.