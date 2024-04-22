Популярный отель Seminole Hard Rock Hotel, расположенный в самом Голливуде, сейчас принимает большую покерную серию турниров. Дня там происходило уже 66-е событие фестиваля. Соревнования по Безлимитному Холдему с бай-ином 1 100 долларов собрали 93 входа, а призовой фонд лишь немного не дотянул до 100 тысяч.

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Попасть за финальный стол турнира удалось сразу двум представителям Украины. Камиль Мохамед, правда, задержался за финалкой ненадолго. Он вылетел восьмым, заработав 3 200 долларов. А вот Артем Металиди сумел добраться до четвертой ступеньки и положил в кошелек 7 тысяч баксов. Победителем соревнований стал Дэвид Джексон, которому достались 26 тысяч долларов.

Что известно об Артеме Металиди Артем Металиди – один из самых успешных украинских покеристов. В 2018 году он финишировал на восьмой строчке Главного события Мировой серии покера (WSOP), заработав 1 250 000 долларов.

Результаты финального стола

Дэвид Джексон – 26 000 долларов Алан Гамза – 21 000 Мэт Бретфилд – 11 000 Артем Металиди – 7 000 Эндрю Уилмот – 6 000 Дэйв Альфа – 4 000 Джон Валевич – 3 700 Камиль Мохамед – 3 200 Майкл Юнг – 2 950

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