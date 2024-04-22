Традиционно в начале недели рассказываем об успехах украинских покеристов по итогам последнего дня недели на самой массовой онлайн-платформе GGPoker. Не обошлось и без победы нашего спортсмена, который побил килополянку и занёс серьёзный пятизнак.

К теме Украинцы "зажигают" в онлайне – оформили десятки тысяч долларов призовых

Турнир Bounty Hunters Sunday Big Game с бай-ином 215 долларов собрал 1 996 игроков, а сразу двое украинцев пробились за финальный стол. Наш игрок с ником "mirroring" финишировал на седьмой позиции и выиграл 9 465 долларов (из них 5 831 за выбивание соперников). А вот украинец "Libertario" забрал главный приз, одолев в хедз-апе бразильца "Noteless". Чемпион получил 36 780 (почти 1,5 миллиона гривен), а львиную долю призовых оформил нокаутами – 20 492.



Андрей Новак / Фото Twitter

Отличился в воскресенье и украинский хайроллер Андрей Новак, который инвестировал в ивент Sunday High Roller Bounty Very Big Game 2 100 долларов. Наш покерист замкнул призовую зону, финишировав на восьмой позиции, и получил 6 147 долларов призовых (вознаграждение за выбивание – 2 000 баксов).

Еще двое украинцев пробились в финалку турнира Bounty Hunters Sunday Forty Stack HR с бай-ином 444 доллара. "Runner1" за девятое место получил 2 000 долларов, а "suckmynick" уступил лишь в хедз-апе и пополнил банкролл на 8 324 бакса.

Третье место принесло украинцу солидные призовые и билет на Главное событие

Игрок с ником "Ole" завоевал бронзу в турнире серии Benelux Classics. Помимо пятизначного заноса, украинец получил пропуск на Главное событие WSOPE с бай-ином 10 350 евро.