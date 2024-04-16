Игроки в живой покер частенько вооружаются различными аксессуарами, чтобы максимально замаскировать собственные эмоции, мимику и тому подобное. Немец с тематическим покерным ником "AJ" пошел еще дальше – благодаря черному прикиду, напоминающий костюм ниндзи, оставил неприкрытыми только ладони и нос.

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Не известно, то ли маскировка помогла, или покерный скилл, но именно этот таинственный конспиратор выиграл турнир с бай-ином 250 евро в рамках серии Benelux Classics в Розвадове. Ивент собрал 1295 входов, а вызов килополяне бросили и несколько украинцев. В призовую зону удалось добраться только нашему покеристу с ником "Ole", который до последнего боролся за трофей.



Игрок с ником "AJ" / Скрин с Youtube

Только в топ-3 украинец сложил оружие перед будущим чемпионом. В классической монетке A-Q "Ole" не устояли перед 10-10 немца "AJ". Приз для украинца – 18 900 евро, а также билет на Main Event WSOPE с бай-ином 10 350 евро.

Обидчик украинца в итоге разобрался в хедз-апе с нидерландцем Майклом ван дер Вером (27 300 евро призовых) и забрал главный приз – 45 300 евро. В дополнение каждый, как и украинец, получил пропуск на Главное событие Мировой серии покера в ее европейском формате.