Гравці у живий покер частенько озброюються різноманітними аксесуарами, щоб максимально замаскувати власні емоції, міміку тощо. Німець із тематичним покерним ніком "AJ" пішов ще далі – завдяки чорному прикиду, що нагадує костюм ніндзі, залишив неприкритими лише долоні і носа.

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Не відомо, чи то маскування допомогло, чи покерний скіл, але саме цей таємничий конспіратор виграв турнір з бай-іном 250 євро в рамках серії Benelux Classics в Розвадові. Івент зібрав 1295 входів, а виклик кілополяні кинули й кілька українців. До призової зони вдалось дістатись лише нашому покеристу із ніком "Ole", який до останнього боровся за трофей.



Гравець із ніком "AJ" / Скрін із Youtube

Лише у топ-3 українець склав зброю перед майбутнім чемпіоном. У класичній монетці A-Q "Ole" не встояли перед 10-10 німця "AJ". Приз для українця – 18 900 євро, а також квиток на Main Event WSOPE з бай-іном 10 350 євро.

Кривдник українця у підсумку розібрався у хедз-апі із нідерландцем Майклом ван дер Вером (27 300 євро призових) і забрав головний приз – 45 300 євро. На додачу кожен, як і українець, отримав перепустку на Головну подію Світової серії покеру у її європейському форматі.