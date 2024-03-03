Немалый бай-ин в 10 200 долларов заплатили 63 покериста, сформировав тем самым солидный призовой фонд в более 600 тысяч баксов.

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В призовую зону попали только 9 игроков, пятеро из которых в конце концов сформировали финальный стол. Первым его покинул американец Джерри Вонг, положив в карман 47 тысяч долларов.

А вот уже следующим вылетел один из самых успешных покеристов современности Даниэль Негреану (более 50 миллионов долларов призовых за карьеру). Это уже второй финальный стол для канадца в рамках этой серии, но дотянуться до титула ему снова не удалось. В качестве компенсации – 63 тысячи долларов призовых.

Третьим вылетел британец Бенни Глейзер (88 тысяч), а победу разыграли двое американцев – Джереми Асмус и Мори Эскандани. Более ловким в хедз-апе оказался последний. Интересно, что Эскандани является президентом компании PokerGo, которая собственно и организует серию PGT. За победу ему досталось 201 600 долларов, что стало крупнейшим выигрышем в карьере и позволило пересечь отметку 1 миллион долларов призовых суммарно. Асмус за свое второе место получил 126 тысяч "зеленых".

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