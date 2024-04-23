Известный украинский покерист и стример Константин "Kostya_Jock" Гольский не только умеет хорошо собирать средства для ВСУ. Львов’янин призывает аудиторию инвестировать в его выступление на этапе Европейского покерного тура в Монте-Карло.

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Костя нацелился на участие в турнире хайроллеров с бай-ином 25 000 евро. Самостоятельно Гольский такую сумму не потянет, поэтому продает доли среди бэккеров.

Еду на EPT Monte-Carlo и очень хочу сыграть хайроллерский ивент за 25 000 евро. Это не типичный EPT турнир на 20-30 входов, а это классный ивент с 200+ входами и около миллиона за первое место. Продал около 30% на него, а надо бы еще 40-50%, и сыграю. Делаем топ экшн, - написал Костя в соцсетях.

Инвесторы покериста, кто не знает, будут претендовать на часть от его выигрыша пропорционально проценту вложенных средств. Кроме ивента за 25 000 евро, который будет замыкать турнирную сетку 2-4 мая, в Монте-Карло состоятся также и другие топовые турниры, где сыграют немало украинцев.

FPS:

Главное событие FPS: 24-28 апреля, бай-ин €1 100

FPS Cup: 26-27 апреля, бай-ин €550

Турнир хайроллеров FPS: 26-28 апреля, бай-ин €2 200

EPT:

Турнир супер-хайроллеров EPT: 27-29 апреля, бай-ин €100 000

Главное событие EPT: 28 апреля - 4 мая, бай-ин €5 300

EPT Mystery Bounty: 30 апреля - 2 мая, бай-ин €3 000

Турнир хайроллеров EPT: 2-4 мая, бай-ин €25 000

Как Костя Гольский стал чемпионом Украины

Победителем одного из самых интригующих турниров Чемпионата Украины по спортивному покеру стал известный стример Константин Kostya_Jock Гольский. Львовянин, к тому же, оформил самый большой баунти ивента – 300 тысяч гривен.