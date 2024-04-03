В своем блоге на портале Cardmates Костя рассказал, что очень хорошо учился в школе и одновременно увлекался стратегическими компьютерными играми, а затем и шахматами.

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К покеру же он пришел довольно нехарактерным способом. Родители часто не одобряют увлечение покером своих детей, впрочем, у Kostya_Jock все было наоборот. Папа Кости видел в покере альтернативу компьютерным играм.

Папа уже в то время играл в покер и смотрел обучающие видео. Я всегда думал, для чего он это смотрит, если же это игра удачи. Лучше бы фильм посмотрел. Но если были какие-то дипы, то я всегда с увлечением смотрел и мне очень нравилось. Отец побудил начать играть в покер вместо этих игр, с аргументами, что я там смогу зарабатывать что-то, а не просто тратить время,

– вспоминает Гольский.

Окончательно же Костю убедил дядя, к мнению которого он очень прислушивался. Сначала парень играл на условные фишки, читал учебные книги и смотрел видео, а когда исполнилось 18 – взялся и за полноценную игру.

Решение таки стать профессиональным покеристом оказалось правильным на все 100. Сейчас Kostya_Jock – один из самых заметных персонажей украинского покерного онлайн-сообщества. А совсем недавно Гольский выстрелил и на "живых" соревнованиях. Костя выиграл один из турниров чемпионата Украины, где заработал более полумиллиона гривен. Теперь покерист планирует принять участие в этапе Европейского покерного тура в Монте-Карло.

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