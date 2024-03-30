Соревнование проходило в очень популярном ныне формате Mystery Bounty, когда награда за выбитого соперника определяется случайным образом.
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Финальный стол турнира получился действительно звездным. Кроме будущего чемпиона здесь оказались сразу двое представителей сборной Украины, Роман Юркив и Алексей Натоптанный, которые совсем недавно произвели настоящий фурор на этапе Мирового покерного тура в Амстердаме. На этот раз сборники, правда, не добрались до подиума. Натоптанный вылетел седьмым, в Юркив сразу после него.
На протяжении значительной части финала лидерство удерживал Илья Смолинский, впрочем, немного растеряв фишки он стал жертвой Гольского, который впоследствии в хед-апе разобрался с Тарасом Мокляком. Именно за "голову" последнего Костя получил самое большое баунти турнира – 300 тысяч гривен. Это даже больше чем призовые за первую строчку. К слову, половину своего чистого выигрыша Гольский передаст на нужды ВСУ.
Результаты Mystery Bounty ЧУ по покеру (без учёта баунти):
- Константин Гольский (Львов) – 250 000 гривен
- Тарас Мокляк (Ивано-Франковск) – 160 000;
- Илья Смолинский (Киев) – 110 000;
- Александр Федончук (Луцк) – 81 000;
- Никита Андрусяк (Черновцы) – 65 700;
- Роман Юркив (Ивано-Франковск) – 55 000;
- Алексей Натоптанный (Чернигов) – 46 500;
- Василий Лебедев (Винница) – 39 000;
- Даниил Ермолаев (Днепр) – 32 700.
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