Украинские покеристы с высоко поднятой головой и набитыми деньгами карманами возвращаются из столицы Нидерландов. Серию WPT Prime в Амстердаме завершили с двумя победа, тремя вторыми местами, многочисленными финалками и попаданиями в ITM.

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Триумфальный почин для украинцев уже на старте серии организовал Роман Юркив, который победил в стартовом ивенте NLH Opener и заработал 33 594 евро призовых. Впоследствии он еще и в хедз-апе другого турнира сыграл, где уступил соотечественнику Алексею Натоптаному (16 744 евро призовых).



Роман Юркив (слева) и Алексей Натоптанный (справа) / Фото USPF

Еще одним украинским вице-чемпионом в Амстердаме стал Максим Клопоток (138 746 евро призовых). Он до последнего боролся за титул в Главном событии, но не сумел справиться с хозяином соревнований Рутгером Хенненом. Раннер-апом в другом турнире свое выступление завершил наш Игорь Клименко – 12 807 евро призовых.



Максим Клопоток / Фото USPF

В целом украинские спортсмены были представлены на большинстве финалок, Василий Василишин, как и Роман Юркив, дважды играл на решающей стадии соревнований. Отметим и других украинцев, которые попали в призы серии WPT Prime в столице Нидерландов, а это: Юрий Сенчило, Алексей Евченко, Тарас Мокляк, Дмитрий Стецюра, Владислав Чепинога, Евгения Юркив.

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