В чешском Розвадове финишировал один из самых массовых турниров этого сезона. Main Event 2024 Eureka Rozvadov с бой-ином 1 100 евро собрал 1 526 претендентов на титул и крутые призовые.

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Оказаться среди избранных, одолев солидную поляну, повезло нашему Виталию Щербе. Украинец пробился за финальный стол, где балом правил хозяин турнира Роберт Рохлич. Чешский покерист собрал треть всех фишек, которые оставались в игре и не позволил соперникам лишить его титула.



Роберт Рохлич / Фото PokerNews

Рохлич мастерски распорядился гигантским стеком, не теряя флагманской позиции и вполне заслуженно торжествовал, забрав 243 500 евро призовых. Интересно, что предыдущий бест-кэш чеха составлял всего 3 779 евро. Украинец также оформил шестизначные призовые – 103 000 евро. Приз для вице-чемпиона Арама Али из Германии – 147 000 евро.