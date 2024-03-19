Паламар стал победителем дорогостоящего турнира с бай-ином 2 100 долларов – WSOPC HR Bounty Big Dance HR. В соревнованиях приняли участие 32 покериста, которые боролись за 75 тысяч долларов призового фонда.

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В хедз-апе Владимир разобрался с представителем Канады fearthereaper и заработал 29 070 долларов. Впрочем, главный турнир ждет Паламара сегодня, 19 марта, вечером. Вторую неделю подряд он будет играть за финальным столом GGMillions, где за первое место можно получить более 300 тысяч долларов.

Аж за двумя финальными столами за вечер побывал другой украинец с ником OneMoreFlip. В турнире Crazy Eights HR он финишировал вторым, уступив в хедз-апе китайцу brahms. Наш земляк за второе место получил 10 658 долларов. Еще почти на 2 тысячи OneMoreFlip обогатился благодаря восьмому месту в соревнованиях WSOPC March Monster Stack с бай-ином 250 долларов.

Наконец, еще один известный украинский игрок masimoto финишировал шестым в WSOPC Bounty King с бай-ином 320 долларов. Это принесло ему 2 217 баксов призовых.

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