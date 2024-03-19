Паламар став переможцем дорогого турніру з бай-іном 2 100 доларів – WSOPC HR Bounty Big Dance HR. У змаганнях взяли участь 32 покеристи, що боролися за 75 тисяч доларів призового фонду.

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У хедз-апі Володимир розібрався із представником Канади fearthereaper і заробив 29 070 доларів. Втім, головний турнір чекає на Паламара сьогодні, 19 березня, увечері. Другий тиждень поспіль він гратиме за фінальним столом GGMillions, де за перше місце можна отримати понад 300 тисяч доларів.

Аж за двома фінальними столами за вечір побував інший українець з ніком OneMoreFlip. В турнірі Crazy Eights HR він фінішував другим, поступившись у хедз-апі китайцю brahms. Наш земляк за друге місце отримав 10 658 доларів. Ще майже на 2 тисячі OneMoreFlip збагатився завдяки восьмому місцю в змаганнях WSOPC March Monster Stack з бай-іном 250 доларів.

Врешті, ще один відомий український гравець masimoto фінішував шостим у WSOPC Bounty King з бай-іном 320 доларів. Це принесло йому 2 217 баксів призових.

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