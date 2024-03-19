Філ Айві, Патрік Антоніус, Оле Шеміон, Стівен Чідвік та Пол Фуа. Усіх цих статусних покерних зірок зібрав фінальний стіл 15-го за ліком турніру серії Triton Poker в корейському Чеджу. Утім жодній з перелічених зірок не дістався головний приз і трофей з Пот-Ліміт Омахи.

До теми Рекордні 700 тисяч доларів для зіркового українця, неймовірний успіх чеха – Triton Main Event

Турнір з бай-іном 52 000 доларів зібрав 84 входи і 4 200 000 доларів призових, а чемпіонові світили семизначні призові. Незважаючи на зірковий склад фінального столу, за яким зіграли семеро найкращих, найвищі шанси на перемогу були у китайського регуляра Дінга Біао, який накопичив 51 великий блайнд перед вирішальним етапом івенту. Зрештою, розмір таки мав значення.



Учасники фінального столу турніру з Омахи / Фото Triton Poker

Із суцвіття покерних селебретіс лише Філу Айві вдалось до останнього конкурувати із чип-лідером. Однак, і фортуна цього вечора була на боці китайця. В заключній роздачі американець виставився на флопі із флеш-дро, яке закрилось на наступній вулиці. Шанси Айві на перемогу зросли до 90%. Утім підступний рівер – четвірка – перетворив дві пари Біао на фул-хауз.

Перемога над Філом Айві для мене дуже особлива. Це найвеличніший гравець усіх часів. Насправді мені дуже сильно складалось, добре заходила карта, – так скромно оцінив свій успіх Дінг Біао.

"Золотий Тритон", який дістався китайцю, організатори оцінили у 1 107 000 доларів призових. Завдяки цьому успіху китаєць піднявся на третє місце серед найбільш успішних МТТ-гравців з Піднебесної. В його активі тепер загалом понад 9.2 мільйони доларів призових за кар’єру.



Дінг Біао / Фото Triton Poker

1. Дінг Бяо – 1 107 000 доларів призових

2. Філ Айві – 755 000

3. Джеред Блезнік – 490 000

4. Пол Фуа – 401 000

5. Стівен Чідвік – 317 000

6. Оле Шеміон – 247 000

7. Патрік Антоніус – 200 000

Елтон Цанг дочекався свого шансу на Тритоні

Представник Гонконгу Елтон Цанг став чемпіоном найдорожчого турніру етапу Triton Series, що триває у корейському Чеджу.