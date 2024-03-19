Фил Айви, Патрик Антониус, Оле Шемион, Стивен Чидвик и Пол Фуа. Всех этих статусных покерных звезд собрал финальный стол 15-го по счету турнира серии Triton Poker в корейском Чеджу. Впрочем, ни одной из перечисленных звезд не достался главный приз и трофей по Пот-Лимит Омахе.

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Турнир с бай-ином 52 000 долларов собрал 84 входа и 4 200 000 долларов призовых, а чемпиону светили семизначные призовые. Несмотря на звездный состав финального стола, за которым сыграли семь лучших, самые высокие шансы на победу были у китайского регуляра Динга Биао, который накопил 51 большой блайнд перед решающим этапом ивента. В конце концов, размер таки имел значение.



Участники финального стола турнира по Омахе / Фото Triton Poker

Из соцветия покерных селебретис только Филу Айви удалось до последнего конкурировать с чип-лидером. Однако, и фортуна в этот вечер была на стороне китайца. В заключительной раздаче американец выставился на флопе с флеш-дро, которое закрылось на следующей улице. Шансы Айви на победу выросли до 90%. Впрочем коварный ривер – четверка – превратил две пары Биао в фул-хауз.

Победа над Филом Айви для меня очень особенная. Это величайший игрок всех времен. На самом деле мне очень сильно складывалось, хорошо заходила карта, – так скромно оценил свой успех Динг Биао.

"Золотой Тритон", который достался китайцу, организаторы оценили в 1 107 000 долларов призовых. Благодаря этому успеху китаец поднялся на третье место среди наиболее успешных МТТ-игроков из Поднебесной. В его активе теперь в целом более 9.2 миллиона долларов призовых за карьеру.



Динг Биао / Фото Triton Poker

1. Динг Бяо – 1 107 000 долларов призовых

2. Фил Айви – 755 000

3. Джеред Блезник – 490 000

4. Пол Фуа – 401 000

5. Стивен Чидвик – 317 000

6. Оле Шемион – 247 000

7. Патрик Антониус – 200 000

Элтон Цанг дождался своего шанса на Тритоне

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