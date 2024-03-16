Главное событие корейского этапа стало без преувеличения историческим. Впервые покерный турнир с заоблачным бай-ином 100 тысяч долларов собрал аж 216 входов (77 из них реентри), сформировав гигантский призовой фонд в более чем 20 миллионов долларов.

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39 счастливчиков попали в призовую зону с минимальной выплатой в 150 тысяч, а 9 из них в конце концов оказались за финальным столом, чтобы побороться за самый большой кусок пирога. Среди финалистов оказался и один из самых успешных украинских покеристов Игорь Ярошевский (более 6 миллионов долларов карьерных призовых).



Игорь Ярошевский / Triton Series

На финалку наш земляк, правда, зашел с коротким стеком в 11 больших блайндов. Так и не сумев раскрутиться, Игорь вылетел на седьмой строчке. Впрочем, Ярошевский вряд ли слишком расстроился. 739 тысяч долларов стали крупнейшими призовыми, что украинец получал за один турнир на протяжении всей своей карьеры.

Победа же в турнире, а с ней и огромные 4,3 миллиона долларов призовых достались чешскому игроку Роману Грабеку. В хедз-апе он переиграл французского бизнесмена и покериста Жана-Ноэля Тореля. Для Грабека этап Triton Series стал более чем просто успешным. Чех сыграл семь турниров, в пяти попал в призовую зону и в итоге стал чемпионом Main Event.

Результаты финального стола Main Event

Роман Грабек (Чехия) – 4 330 000 долларов Жан-Ноэль Торель (Франция) – 2 875 000 долларов Элтон Цанг (Гонконг) – 2 105 000 Патрик Антониус (Финляндия) – 1 697 000 Маттиас Эйнберг (Австрия) – 1 330 000 Фахредин Мустафов (Болгария) – 1 008 000 Игорь Ярошевский (Украина) – 739 000 Крис Брюэр (США) – 543 000 Алекс Кулев (Болгария) – 451 000

Освойте оптимальную стратегию

Покерный тренер Гарет Джеймс поделился подходом, который может существенно помочь новичкам и даже профессионалам в одном из самых сложных моментов покерной науки – выборе размера ставок.