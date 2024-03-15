Около сотни хайроллеров скинулись по 52 000 долларов, чтобы выяснить, кто из них лучше играет в Техасский Холдем в турбированном формате с нокаутами. Как оказалось – это американец День Смит, пятый в списке самых успешных турнирных игроков в истории.

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Американец ровно прошел турнирную дистанцию, добравшись до финального стола в статусе чип-лидера. Компания в 9-макс собралась солидная. Здесь уже само присутствие Тома Двана обещало серьезную зарубу. "Durr" в итоге сошел с дистанции на четвертом месте – 346 000 (+60 000 за выбивание соперников).



Том Дван / Фото Triton Poker

В целом четыре верхние ступени призовой зоны остались за представителями США. Сет Дэвис довольствовался третьей ступенькой подиума – 418 000 долларов призовых (баунти не заработал). А вот в хедз-апе сошлись Дэвид Колман (17 ВВ) и Дэн Смит (37 ВВ).



Дэн Смит / Фото Triton Poker

Дилера ребята долго не мучили – выставились, получив первую приличную карту. А-7о Дэна Смита устояли против Q-Jо Дэвида Колмана. Раннер-ап получил 642 900 долларов (+300 000 баунти). Чемпион положил в карман 1 251 000 баксов (из них 300 000 – баунти). Дэн Смит уже приближается к 54 миллионам долларов призовых за карьеру и к владельцу четвертого места в All Time Money List Стивену Чидвику.

Айви переехали на тузах в турнире за 50 000 долларов

Пока без титула в Корее знаменитый Фил Айви. Еще бы, в одном из самых дорогих турниров Triton Poker американец выбыл из игры с самой сильной стартовой рукой в Холдеме – А-А.