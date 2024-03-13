Серия Triton Poker в корейском Чеджу вышла на стадию тяжеловесов. А их, как показал восьмой турнир фестиваля, хватает. Ивент с бай-ином 50 000 долларов собрал аж 190 входов и солидную гарантию в 9 500 000 баксов.

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То, что покер иногда бывает очень жестоким, продемонстрировал бабл этого турнира. Один из чип-лидеров Хенрик Хеклен вылетел на пороге призовой зоны с карманными королями. Пунат Пунсри, еще один владелец глубокого стека, поверил в свои А-К и выставился с оппонентом на префлопе. Флоп для тайванца оказался сказочным – А-А-10 – и датчанин ушел отдыхать в статусе бабл-боя.



Хенрик Хеклен / Фото Triton Poker

Еще один жестокий переезд постиг Фила Айви уже за финальным столом. Маститый американец, потеряв львиную долю своего стека, отправил 12 больших блайндов на середину стола, вооружившись сильнейшей стартовой рукой в Холдеме. Айви получил два кола и перспективы вернуться в игру, впрочем Серхио Айдо попал на флопе в две пары и завершил выступление Фила на седьмой позиции – 339 000 долларов призовых.



Серхио Айдо / Фото Triton Poker

Обидчик Айви, в конце концов, добрался до хедз-апа, уже второй раз на корейском "Тритоне", но снова финишировал раннер-апом. На этот раз уже с испанцем злую шутку сыграли покерные "ракеты". Айдо не нашел в себе сил сбросить А-А, когда Пунат Пунсри объявил ол-ин на ривере. У представителя Таиланда оказался 7–хай стрит.



Пунат Пунсри / Фото Triton Poker

Таиландец, в итоге, подтвердил статус самого успешного МТТ-игрока своей страны и положил в карман 2 010 000 долларов призовых (всего 15 182 704). Серхио Айдо также получил солидную выплату – 1 353 000 баксов.