Соревнования с космическим бай-ином в 25 тысяч долларов собрали аж 298 входов (14 из них – реентри). Такое количество участников стало рекордным для турниров Silver Main Event в рамках Triton Series, а призовой фонд достиг безумных 7 450 000 долларов.

К теме Украинец может сорвать солидный куш в покере – 315 000 долларов

Из-за высоких бай-инов победы в турнирах этой серии обычно достаются только топовым профессионалам, имена которых знакомы каждому, кто хоть немного интересуется покером. Не было недостатка в звездах за финальным столом и на этот раз: Джейсон Кун, Дэн Смит, Джозеф Чонг.

Впрочем, никто из них не смог дотянуться до трофея. Зато тройку призеров составили игроки, о которых до сих пор из фанов покера, мало кто слышал: Паулис Айтекунас, Александр Ткачев и Арам Оганян. Собственно, оставшись втроем, покеристы решили поделить почти весь призовой фонд – каждый получил около миллиона долларов и для каждого это стало самым большим выигрышем в карьере.

После разделения они продолжили игру еще за 100 тысяч долларов и чемпионский трофей. И одно, и другое досталось Айтекунасу. Литовец участвовал в предыдущем этапе Triton Series в Монте-Карло, но тогда не смог выиграть вообще ничего.

Покер – это игра, где самое главное сделать так мало ошибок, как только сможешь. Я многому научился в Монте-Карло, многому научился здесь. Поэтому теперь с оптимизмом смотрю на продолжение серии,

– сказал после победы Паулис.

Результаты финального стола Silver Main Event Triton Poker

Паулис Айтекунас (Литва) – 1 077 499 долларов Александр Ткачев (Германия) – 1 002 000 долларов Арам Оганян (США) – 989 501 Джозеф Чонг (США) – 560 000 Роман Грабец (Чехия) – 441 000 Максим Воскресенский (Беларусь) – 337 000 Дэн Смит (США) – 248 000 Чен Гуанченг (Китай) – 182 000 Джейсон Кун (США) – 149 000

Покер вместо футбола

Еще одним триумфатором Triton Poker стал бывший футболист из Австрии Марио Мосбек. Он тоже выиграл турнир за 25 тысяч долларов, заработав в итоге более миллиона баксов.