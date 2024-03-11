Украинские покеристы практически каждую неделю радуют высокими результатами в одном из самых престижных покерных онлайн-турниров. Андрей Держипильский в GGMillions за 10 300 долларов стабильно попадает в деньги и частенько участвует в финальных разборках.

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Вот и на этой неделе Держипильский в зоне ITM (15 место – 24 166 долларов призовых), как и еще один украинец Влад Мартыненко (12 место – 27 091 долларов). А вот третий нашим покерист все еще при делах и продолжит борьбу за титул на финальном столе.

В топ-9 Владимир Паламар пробился с седьмым стеком – 21.4 ВВ. Украинец уже гарантировал себе выплату в 43 597 баксов, а чемпион получит 315 092 долларов призовых. Самые высокие шансы на получение титула сейчас у игрока с ником "LemonHouse", у него за спиной 78 больших блайндов.