Змагання з космічним бай-іном у 25 тисяч доларів зібрали аж 298 входів (14 з них – реентрі). Така кількість учасників стала рекордною для турнірів Silver Main Event у рамках Triton Series, а призовий фонд сягнув шалених 7 450 000 доларів.
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Через високі бай-іни перемоги у турнірах цієї серії зазвичай дістаються лише топовим професіоналам, імена яких знайомі кожному, хто бодай трохи цікавиться покером. Не бракувало зірок за фінальним столом і цього разу: Джейсон Кун, Ден Сміт, Джозеф Чонг.
Втім, ніхто з них не зміг дотягнутися до трофея. Натомість трійку призерів склали гравці, про яких досі із фанів покеру, мало хто чув: Пауліс Айтекунас, Олександр Ткачов і Арам Оганян. Власне, залишившись утрьох, покеристи вирішили поділити майже увесь призовий фонд – кожен отримав близько мільйона доларів і для кожного це стало найбільшим виграшем у кар’єрі.
Після поділу вони продовжили гру ще за 100 тисяч доларів та чемпіонський трофей. Й одне, й інше дісталося Айтекунасу. Литовець брав участь у попередньому етапі Triton Series у Монте-Карло, але тоді не зміг виграти узагалі нічого.
Покер – це гра, де найголовніше зробити так мало помилок, як тільки зможеш. Я багато чого навчився у Монте-Карло, багато навчився тут. Тож тепер з оптимізмом дивлюся на продовження серії,
– сказав після перемоги Пауліс.
Результати фінального столу Silver Main Event Triton Poker
- Пауліс Айтекунас (Литва) – 1 077 499 доларів
- Олександр Ткачов (Німеччина) – 1 002 000
- Арам Оганян (США) – 989 501
- Джозеф Чонг (США) – 560 000
- Роман Грабець (Чехія) – 441 000
- Максим Воскресенський (Білорусь) – 337 000
- Ден Сміт (США) – 248 000
- Чен Гуанченг (Китай) – 182 000
- Джейсон Кун (США) – 149 000
Покер замість футболу
Ще одним тріумфатором Triton Poker став колишній футболіст з Австрії Маріо Мосбек. Він теж виграв турнір за 25 тисяч доларів, заробивши у підсумку більше мільйона баксів.