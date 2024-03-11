В Корейском Чеджу, который принимает престижную серию Triton Poker, фантастические результаты демонстрирует Федор Хольц и его команда. Здесь уже и немец завоевал титул, и двое его учеников из PokerCode.

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Вслед за Роландом Рокитой отличился и Марио Мосбек – бывший профессиональный футболист, который демонстрирует невероятные результаты в новом ремесле. У представителей PokerCode уже три "тритона" из пяти возможных.



Финалисты турнира / Фото Triton Poker

Ивент за 25 000 долларов собрал аж 305 входов и солидный призовой фонд в 7 625 000 долларов. Победитель становился долларовым миллионером, но Марио Мосбеку семизначный занос даже и не снился. Когда в игре оставалось 9 игроков, он располагал лишь 4 ВВ, в 6-макс – 6 большими блайндами.

Но в покере чудеса случаются, если ты умеешь терпеть и выбирать подходящий момент для пуша. Яркий пример – выставление Мосбека с 10-10 против А-9о и Q-Q. На терне пришла 10-ка, которая позволила Марио утроиться и серьезно укрепить собственные шансы на победу.



Серхио Айдо / Фото Triton Poker

В конце концов австриец, выйдя в хедз-ап против Серхио Айдо, решил отдать фортуне небольшой долг, перестраховавшись. Покеристы поделили остатки призового фонда согласно размерам практически равных стеков, оставив 60 000 на доигрывание. Их в итоге забрал именно Марио Мосбек.



Марио Мосбек / Фото Triton Poker

В решающей раздаче 6-6 австрийца устояли во флипе против А-Кѕ испанца и принесли Мосбеку уже второй титул в рамках серии Triton Poker. Приз для чемпиона – 1 191 196 долларов, раннер-ап получил даже чуть больше – 1 237 804 баксов.