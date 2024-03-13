Серія Triton Poker в корейському Чеджу вийшла на стадію важковаговиків. А їх, як показав восьмий турнір фестивалю, не бракує. Івент з бай-іном 50 000 доларів зібрав аж 190 входів і солідну гарантію у 9 500 000 баксів.

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Те, що покер іноді буває дуже жорстоким, продемонстрував бабл цього турніру. Один із чип-лідерів Хенрік Хеклен вилетів на порозі призової зони із кишеньковими королями. Пунат Пунсрі, ще один власник глибокого стеку, повірив у свої А-К і виставився із опонентом на префлопі. Флоп для тайванця виявився казковим – А-А-10 – і данець пішов відпочивати у статусі бабл-боя.



Хенрік Хеклен / Фото Triton Poker

Ще один жорстокий переїзд спіткав Філа Айві уже за фінальним столом. Маститий американець, втративши левову частку свого стеку, відправив 12 великих блайндів на середину столу, озброївшись найсильнішою стартовою рукою в Холдемі. Айві отримав два коли і перспективи повернутись у гру, утім Серхіо Айдо влучив на флопі у дві пари і завершив вистув Філа на сьомій позиції – 339 000 доларів призових.



Серхіо Айдо / Фото Triton Poker

Кривдник Айві, зрештою, дістався хедз-апу, уже вдруге на корейському "Тритоні", але знову фінішував раннер-апом. Цього разу уже з іспанцем злий жарт зіграли покерні "ракети". Айдо не знайшов у собі сил скинути А-А, коли Пунат Пунсрі оголосив ол-ін на рівері. У представника Таїланду виявився 7–хай стріт.



Пунат Пунсрі / Фото Triton Poker

Таїландець, зрештою, підтвердив статус найуспішнішого МТТ-гравця своєї країни і поклав до кишені 2 010 000 доларів призових (загалом 15 182 704). Серхіо Айдо також отримав солідну виплату – 1 353 000 баксів.