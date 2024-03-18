У своєму новому відео Негреану детально зупинився на чек-рейзі. Як часто варто його використовувати, проти яких гравців це буде найефективніше та чимало іншого.

До теми Українці дають майстер-клас покеру в Амстердамі: Ігор Клименко зупинився за крок від титулу

Чек-рейзи колись не були популярні?

Приблизно шість років тому ставки були набагато більшими, рейзити їх було аж занадто дорого. Тепер, коли всі ставлять дрібні контбети, простору для чек-рейзів стало більше. Хоча зараз GTO грає флоп часто через кол, щоб захистити діапазон чек-колу. Якщо ти завжди чек-рейзиш сети на флопі, то це значить, після колу в тебе немає сета, правда ж?

Проти яких гравців найкраще працюють чек-рейзи?

Ця стратегія матиме успіх найбільше проти слабких гравців, які часто фолдять. Тут вже варто додавати більше блефів. Також краще грати чек-рейзи проти гравців, які грають пот-контроль, що не розганяють банки. А ось проти агресивних професіоналів краще вибрати стратегії чек-колу.

Як захищатися проти чек-рейзів

Проти опонента, який багато чек-рейзить, найкраще чекати, а не ставити контбет. Навіть у спотах, де солвер ставить повним спектром. Не обов'язково повторювати стратегію із солверу, коли ваш суперник постійно експлойтить. Особливо проти великого блайнду, який може зображати безліч рук. Наприклад зображати 6х на дошці 6-6-8.

Що буде якщо зіграти рейз на чек-рейз?

Тут все зрозуміло, але таких рейзів ви не побачите ні у GTO, ні в реальному житті (хіба що ви поставите ол-ін на чек-рейз). Якщо ваш опонент слабкий і пасивний, не страшно ставити контбет на флопі 7-7-8 з двома хрестами. Проте, непоступливий та креативний гравець на цьому флопі зі своїми одномасними К-6 часто переставить. Треба це враховувати.

Чи потрібно вигравати кожен банк?

На дошці 7-7-8-2-К можна грати кол з A-J до кінця, якщо ви впевнені, що опонент буде часто блефувати. На невисоких лімітах відколювати необов’язково, тому що будуть вигідніші споти. Найкраще грати на великому блайнді агресивніше. Тайтовий гравець зарейзив, ви заплатили з одномасними K-5. Чому б не зіграти чек-рейз на флопі 4-4-6 з бекдором? Тут ми частіше заберемо банк на флопі або тьорні.

"Покерне коріння" проросло на "Американському ідолі"

Донька покеристів професіоналів Каріни Джетт і Чіпа Джетт Афіна пройшла кастинг популярного шоу "Американський Ідол". Дівчина, зокрема, отримала високу оцінку від зіркової співачки Кеті Перрі.