Етап Світового туру в Амстердамі складається успішно для представників збірної України зі спортивного покеру. Слідом за Романом Юрківим, який завоював трофей у стартовому турнірі фестивалю, близьким до успіху був й Ігор Клименко.

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Турнір WPT Prime NLH Re-entry з бай-іном 345 євро зібрав 353 входи і доволі конкурентну поляну з досвідчених гравців з усіх куточків Європи. Представники синьо-жовтого прапора тут перебували аж ніяк не у ролі статистів – одразу троє наших потрапили до призової зони, яку сформували 47 покеристів. Андрій Вакалюк за 36 місце заробив 634 євро призових, Євгенія Юрків, яка фінішувала 22-ю, – 926 євро. А от Ігор Клименко до останнього претендував на титул.



Чемпіон турніру Аксель Хове / Фото pokercity.nl

Українець, який розпочав боротьбу за фінальним столом із четвертим стеком, дістався до хедз-апу і не впорався лише із німцем Акселем Хове. Чемпіон отримав за перемогу 19 155 євро призових. Винагорода для раннер-апа із України – 12 807 євро.