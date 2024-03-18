В своем новом видео Негреану подробно остановился на чек-рейзе. Как часто стоит его использовать, против каких игроков это будет эффективнее и многое другое.

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Чек-рейзы когда-то не были популярны?

Примерно шесть лет назад ставки были намного больше, рейзить их было слишком дорого. Теперь, когда все ставят мелкие контбеты, пространства для чек-рейзов стало больше. Хотя сейчас GTO играет флоп часто через колл, чтобы защитить диапазон чек-колла. Если ты всегда чек-рейзишь сеты на флопе, то это значит, после кола у тебя нет сета, правда же?

Против каких игроков лучше всего работают чек-рейзы?

Эта стратегия будет иметь успех больше всего против слабых игроков, которые часто фолдят. Здесь уже стоит добавлять больше блефов. Также лучше играть чек-рейзы против игроков, которые играют пот-контроль, не разгоняют банки. А вот против агрессивных профессионалов лучше выбрать стратегии чек-колла.

Как защищаться против чек-рейзов

Против оппонента, который много чек-рейзит, лучше всего ждать, а не ставить контбет. Даже в спотах, где солвер ставит полным спектром. Не обязательно повторять стратегию с солвера, когда ваш соперник постоянно эксплойтит. Особенно против большого блайнда, который может изображать множество рук. Например, изображать 6х на доске 6-6-8.

Что будет если сыграть рейз на чек-рейз?

Здесь все понятно, но таких рейзов вы не увидите ни в GTO, ни в реальной жизни (разве что вы поставите ол-ин на чек-рейз). Если ваш оппонент слабый и пассивный, не страшно ставить контбет на флопе 7-7-8 с двумя крестами. Однако, неуступчивый и креативный игрок на этом флопе со своими одномастными К-6 часто переставит. Надо это учитывать.

Нужно ли выигрывать каждый банк?

На доске 7-7-8-2-К можно играть колл с A-J до конца, если вы уверены, что оппонент будет часто блефовать. На невысоких лимитах откалывать необязательно, потому что будут более выгодные споты. Лучше всего играть на большом блайнде агрессивнее. Тайтовый игрок зарейзил, вы заплатили с одномастными K-5. Почему бы не сыграть чек-рейз на флопе 4-4-6 с бэкдором? Здесь мы чаще заберем банк на флопе или терне.

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