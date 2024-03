Афіна взяла участь в прослуховування, де її оцінювали зіркові виконавці Кеті Перрі, Лайонел Річі та Люк Браян.

Сам кастинг відбувся ще кілька місяців тому, але в ефір потрапив лише днями. До цього моменту Афіна, згідно з контрактом, не мала права узагалі нікому розголошувати результати прослуховування. Тож, уся сім’я і друзі зібралися у Лас-Вегасі в ресторані Roma Restaurant & Deli, що належить члену Зали слави покеру Тодду Брансону, щоб переглянути шоу.

Афіна прийшла в студію зі своєю 12-річною сестрою Анхеліною і це виявилося дуже правильним рішенням. Річ у тім, що спочатку Джетт виконала пісню Софі Джеймс "Somebody New". Суддям загалом сподобалося, але не настільки, щоб одразу відкрити дівчині дорогу до наступного раунду. Тоді Анхеліна переконала зірок послухати ще одну пісню її старшої сестри. Виконання Афіною "Never Enough" Лорен Олдред настільки зворушило Кеті Перрі, що вона ледь стримувала сльози.

Це було феноменально, ти повинна використовувати це як свою головну зброю. Для мене це "так",

– заявила Кеті.

Інші судді теж дали своє добро, тож Афіна отримала путівку до наступного раунду – "Тиждень Голлівуду".

Що відомо про сім’ю Джетт Каріна та Чіп Джетт – подружжя професійних покеристів. За кар’єру на двох вони виграли понад 3 мільйони доларів лише у живих турнірах. Старша донька Каріни і Чіпа Афіна мріє про кар’єру співачки, але поки навчається на факультеті комп’ютерних наук в університеті Невади.

