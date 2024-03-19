В чеському Розвадові фінішував один із найбільш масових турнірів цього сезону. Main Event 2024 Eureka Rozvadov з бій-іном 1 100 євро зібрав 1 526 претендентів на титул і круті призові.

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Опинитись серед обраних, здолавши солідну поляну, пощастило нашому Віталію Щербі. Українець пробився за фінальний стіл, де балом правив господар турніру Роберт Рохліч. Чеський покерист зібрав третину усіх фішок, які залишались у грі і не дозволив суперникам позбавити його титулу.



Роберт Рохліч / Фото PokerNews

Рохліч майстерно розпорядився гігантським стеком, не втрачаючи флагманської позиції і цілком заслужено тріумфував, забравши 243 500 євро призових. Цікаво, що попередній бест-кеш чеха становив лише 3 779 євро. Українець також оформив шестизначні призові – 103 000 євро. Приз для віце-чемпіона Арама Алі з Німеччини – 147 000 євро.