Турнир в формате баунти с бай-ином 840 евро собрал 180 входов, а призовой фонд достиг 83 250 евро (более 3 миллионов гривен).

К теме Украинец переиграл в покер более 1,5 тысячи соперников и заработал 103 000 евро

В призовой зоне – на 12-й строчке – турнир завершил украинец Алексей Евченко, но двое других наших земляков пошли еще дальше. Когда финальный стол покинул нидерландец Пол Вестбрук, сидеть друг напротив друга остались двое украинцев – Алексей Натоптанный и Роман Юркив.

Ребята решили поделить призовой фонд и продолжить борьбу за трофей. Юркив на днях уже выиграл один из турниров этой серии, но оформить дубль пока не удалось – на этот раз чемпионом стал Натоптанный. Правда, чуть большие призовые достались серебряному призеру, ведь на момент сделки у Романа был несколько больший стек.

Результаты финального стола WPT Prime Bounty

Алексей Натоптанный – 16 744 евро Роман Юркив – 17 322 Пол Вестбрук – 9 584 Фредди Вегель – 6 219 Натан Рео – 4 804 Йохен Герке – 3 746

Паламар остановился в шаге от престижного титула

Известный украинский покерист Владимир Паламар был очень близок к чемпионскому титулу престижного онлайн-турнира GGMillions. В итоге украинец все же стал вторым, но заработал более чем солидные призовые в более чем 200 тысяч долларов.