GGMillions с бай-ином 10 300 долларов традиционно собирает всю покерную элиту, и в 2024 году привычными членами этой компании являются украинцы Андрей Держипильский и Владимир Паламар. Ранее завоевать серебряную награду соревнований удавалось Андрею, теперь такой же результат покорился и Владимиру.

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За финальный стол украинец сел с коротким стеком, однако, сумел раскрутиться. Судьбоносной для него стала раздача, когда пара королей Паламаря устояла против J-J Энрико Камоски. Соперник украинца поймал сет на флопе, но Владимиру впоследствии закрылся бэкдорный флеш.

Еще в одной важной раздаче Паламар выставил все фишки в центр стола с А-А, а Сэмюэль Вусден нашел в себе силы выбросить А-К. Вероятно, этот непростой фолд позволил Вусдену в итоге оказаться в хедз-апе против Владимира. Украинец имел преимущество по фишкам перед началом решающей дуэли, но несколько неудачных блефов представителя сине-желтого флага стоили ему лидерства.

В конце концов, именно блефуя с Q-J, Владимир и вылетел из турнира на второй строчке, напоровшись на пару валетов оппонента. Паламар разбогател на 252 тысячи долларов (почти 10 миллионов гривен), чемпиону достались 323 тысячи баксов.

Результаты финального стола GGMillions:

Сэмюэль Вусден – 323 784 долларов; Владимир Паламар – 252 862; Даниэль Смилькович – 197 474; Берт Стивенс – 154 219; Каннапонг Танаратракул – 120 439; Мэтью Стампф – 94 057; BAAABUUSKIIII – 73 455; Энрико Камоски – 57 365; Хуан Пардо Домингес – 44 800

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