GGMillions з бай-іном 10 300 доларів традиційно збирає усю покерну еліту, і у 2024 році звичними членами цієї компанії є українці Андрій Держипільський та Володимир Паламар. Раніше завоювати срібну нагороду змагань вдавалося Андрієві, тепер такий же результат підкорився і Володимиру.

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За фінальний стіл українець сів із коротким стеком, проте, зумів розкрутитися. Доленосною для нього стала роздача, коли пара королів Паламаря встояла проти J-J Енріко Камоскі. Суперник українця упіймав сет на флопі, але Володимиру згодом закрився бекдорний флеш.

Ще в одній важливій роздачі Паламар виставив усі фішки в центр столу з А-А, а Семюель Вусден знайшов у собі сили викинути А-К. Ймовірно, цей непростий фолд дозволив Вусдену у підсумку опинитися в хедз-апі проти Володимира. Українець мав перевагу за фішками перед початком вирішальної дуелі, але кілька невдалих блефів представника синьо-жовтого прапора коштували йому лідерства.

Зрештою, саме блефуючи з Q-J, Володимир і вилетів з турніру на другій сходинці, напоровшись на пару валетів опонента. Паламар розбагатів на 252 тисячі доларів (майже 10 мільйонів гривень), чемпіону дісталися 323 тисячі баксів.

Результати фінального столу GGMillions:

Семюель Вусден – 323 784 доларів; Володимир Паламар – 252 862; Даніель Смількович – 197 474; Берт Стівенс – 154 219; Каннапонг Танаратракул – 120 439; Метью Стампф – 94 057; BAAABUUSKIIII – 73 455; Енріко Камоскі – 57 365; Хуан Пардо Домінгес – 44 800

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