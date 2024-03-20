Пятый эпизод 12-го сезона High Stakes Poker запомнился несколькими крутыми раздачами и, конечно, розыгрышем впечатляющих банков, стоимостью в сотни тысяч долларов. Фил Лак, который вернулся в шоу после 13-летнего перерыва, также не оставил зрителей без экшена.

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В одной из раздач "Unabomber", отправил башню из долларовых пачек в ол-ин только с А-хай. Лак рисковал 167 000 долларов на флопе 3-2-8 (радуга) с А-Ко, тогда как у его оппонента Сантоша Суварны была более сильная комбинация – карманные 9-9. Впрочем индеец, взирая на дерзкое выражение лица соперника, на ответ не решился.



Сантош Суварна / Фото PokerGO

Суварна, в конце концов, стал главным неудачником вечера. Взять хотя бы этот кулер, который стоил Сантошу более сотни тысяч долларов. Жан-Робер Беланд с А-6о собрал фул-хауз уже на флопе А-6-А. У Суварны, который вооружился А-Jо, шансов отскочить было немного. На терне и ривере вышли бланковые 7 и 2, поэтому индеец проплатил американцу все до последнего цента.



Эндрю Робл / Фото PokerGO

А чип-лидером 12-го сезона остается Эндрю Робл, который начал сессию почти с миллионом долларов за спиной. Американцу деньги, похоже, очень давят на карман, вот он и решил части выигрыша избавиться. С самой низкой парой – четверками – Робл попытался выбить из банка Брендона Адамса, но тот с парой восьмерок (третья пара) решился на хироу-колл и забрал сочный банк в 325 300 баксов.