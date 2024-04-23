Девятый эпизод 12-го сезона High Stakes Poker войдет в историю телевизионного проекта. Хайроллеры разыграли самый большой банк за все время существования популярного шоу.

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Незаурядное достижение оформили, пожалуй, самые активные игроки текущего сезона – Сантош Суварна и Эндрю Робл. Для начала эти двое хорошо разогрели публику, накидав в банк солидную сумму. Индиец уступил, имея на руках самую сильную стартовую руку в холдеме.



Эндрю Робл / Фото PokerGO

Открывшись на 6 000 долларов с АА на префлопе, Сантош получил колл от Q5s. Такая рука также имеет право на жизнь, доказал Робл, попав в две пары на флопе. Отмерив три барреля, Эндрю собрал с Суварны максимальное велью – банк в 515 000 долларов. С реваншем индиец не замедлил.



Сантош Суварна / Фото PokerGO

Робл снова попытался провернуть трюк с покерным мусором, на этот раз 54s, и был близок к успеху. Суварна с АКо практически не имел шансов на победу на флопе 4-4-2, но в покере случаются чудеса.

Диллер положил два короля, что позволило Сантошу собрать старший фул-хауз. Эндрю, впрочем, не сбавлял оборотов и на ривере поставил 300 000 долларов. У соперника оставалось лишних 95К, которые он конечно докинул в банк. Неудачнику не оставалось ничего другого, как уравнять. В итоге Сантош суварна забрал 992 000 долларов, что, как посчитали на PokerNews, является крупнейшим банком в истории шоу High Stakes Poker.