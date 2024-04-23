Дев’ятий епізод 12-го сезону High Stakes Poker увійде в історію телевізійного проекту. Хайролери розіграли найбільший банк за весь час існування популярного шоу.

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Непересічне досягнення оформили, мабуть, найактивніші гравці поточного сезону – Сантош Суварна та Ендрю Робл. Для початку ці двоє добряче розігріли публіку, накидавши у банк солідну суму. Індієць поступився, маючи на руках найсильнішу стартову руку в Холдемі.



Ендрю Робл / Фото PokerGO

Відкрившись на 6 000 доларів із АА на префлопі, Сантош отримав кол від Q5s. Така рука також має право на життя, довів Робл, влучивши у дві пари на флопі. Відмірявши три барреля, Ендрю зібрав із Суварни максимальне велью – банк у 515 000 доларів. Із реваншем індієць не забарився.



Сантош Суварна / Фото PokerGO

Робл знову спробував провернути трюк із покерним сміттям, цього разу 54s, і був близьким до успіху. Суварна із АКo практично не мав шансів на перемогу на флопі 4-4-2, але в покері трапляються дива.

Дошку довершили два королі, що дозволило Сантошу зібрати старший фул-хауз. Ендрю, утім, не збавляв обертів і на рівері поставив 300 000 доларів. У суперника залишалось зайвих 95К, які він звісно докинув їх у банк. Невдас не залишалось нічого іншого, як зрівняти. У підсумку Сантош суварна забрав 992 000 доларів, що, як порахували на PokerNews, є найбільшим банком в історії шоу High Stakes Poker.