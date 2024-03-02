Итан "Ремпейдж" Яу, который в Youtube рассказывает о своих покерных похождениях 285 тысячам подписчиков, поделился классным контентом. Последняя сессия на шоу Hustler Casino Live закончилась для блогера серьезным профитом.

Читайте также Кто делает покер популярным в инстаграме: обзор лучших и самых влиятельных блогеров

Флагманом 5-часовой кэш-игры на лимитах 50/100 долларов стал покерный кулер с участием трех игроков. "Доктор Пи" с коротким стеком – 25 875 долларов – объявил ол-ин на префлопе, вооружившись карманными дамами. Соперники – "Ник Эйрбол" с А-Ко и "Ремпейдж" с К-К, конечно, не собирались отправлять карты в отбой.



"Ник Эйрбол" / Фото PokerNews

Более того, "Ник Эйрбол" еще до появления карт на доске выставил все фишки на середину стола. "Ремпейдж" ответил снэп-колом, рискнув всем, что имел, а это 223 700 долларов. Крутить все улицы решили дважды и фаворит устоял.

В итоге Итан "Ремпейдж" Яу забрал огромный банк в 473 000 долларов – самый большой пот сессии. Профит блогера за вечер составил около 275 000 баксов. Для "Ремпейджа", который в прошлом месяце просадил около полумиллиона, это серьезный аргумент отказаться от идеи опуститься на микролимиты 1/3 доллара. Подписчикам американца такая новость очень понравится.