В самом начале 2021 года в неприятный скандал угодил Фил Хельмут. Легенду покера "кинули" на кругленькую сумму – более 2 миллионов долларов. В роли негодяя в этой истории выступил Скотт Болл.

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"Стартап" Скотта Болла

Это человек, благодаря которому покер в свое время появился на Twitch. Скотт Болл возглавил развитие покерного направления на Twitch и впоследствии основал собственную маркетинговую компанию. Благодаря этому познакомился со многими звездными игроками. Фил Хельмут доверил этому человека организацию своей приватной кэш-игры в онлайне на лимитах 5/10/20 долларов.

Скотт Болл / Фото pokergo.com

В итоге Болл убедил Хельмута еще и нанять своего знакомого бухгалтера, который контролировал все финансовые расходы игры. Специалист получал зарплату от Фила 1 000 долларов в неделю. Но очень скоро этот бухгалтер с другими друзьями Болла начал играть в сговоре, что позволило им заработать за год около 700 тысяч долларов. В общей сложности Фил Хельмут инвестировал в "идею" Скотта Болла 1,8 миллиона долларов.

Остались без денег

В течение года было несколько непростых ситуаций, когда по разным причинам игроки не могли вывести свои деньги из рума. Самая большая сумма – 300 000 долларов. Регуляр высоких лимитов Рамон "easyjay" Ринкон долго и безуспешно боролся, чтобы получить свои деньги.

История была связана с тем, что в начале 2021 года во времена пандемии Рамон переехал из России в Испанию. В этой стране использовался отдельный софт одного из покер-румов, где играть с обычного международного клиента запрещено, но выводить деньги со своих счетов можно. Рамон долго переписывался со службой поддержки, определяю причину, по которой рум "заморозил" его деньги. Квалифицированного ответа он так и не получил, предав этому делу широкой огласки.

Рамон Ринкон / Фото Pokeroff

В другой ситуации оказался неизвестный канадский игрок, сделавший несколько депозитов в одном из румов. Он надеялся заработать денег для своего ресторанного бизнеса. Когда начинающий покерист понял, что зарабатывать в онлайне не так просто, то решил сразу вывести свои 5 000 долларов. По правилам рума для этого нужно сначала "отыграть" всю сумму. История закончилась угрозами игрока службе поддержки, которая в итоге "заморозила" его аккаунт.

На игру – с наркотиками

В неприятную историю, связанную с наркотиками, вляпался Салман Бехбехани. Миллионер из Кувейта направлялся на частном самолете из Лас-Вегаса на Ибицу. В дорогу с собой "прихватил" гашиш, розовый кокаин, марихуану, экстази, грибы и еще кучу других психотропных веществ весом 1,5 килограмма.

Cалман Бехбехани / Фото pokergo.com

Сначала имя обвиняемого держали в секрете. Сообщалось лишь, что это "известный покерист". На самом же деле, назвать Салмана профессиональным игроком достаточно сложно. Его семья очень богатая, поэтому он с удовольствием может позволить себе участие в различных турнирах хайроллеров. За свою "карьеру" Бехбехани выиграл более 3 миллионов долларов. А вот сколько проиграл – неизвестно.

"Преступление" дилера

Мировая серия покера в Лас-Вегасе не обошлась без казусов. На одном из турниров WSOP игрок пытался передать свой стек другому, и что самое интересное – дилер был не против. Тот, как настоящий "профессионал", еще и переспросил у других игроков за столом: "А вы не против?" Конечно, история получила огласку.

Джош Хайнцль / Фото pokernews.com

На честной стороне скандальной ситуации оказался Джош Хайнцль, который, несмотря на согласие дилера, был категорически против. Дальше игроки рассматривали вариант, чтобы поделить стек между тремя игроками, которые оставались за столом. Хайнцлю это также не понравилось. Он вызвал представителя судейского корпуса, после чего фишки щедрого спортсмена конфисковали.

Главная драка 2021 года

В последний месяц года случилась еще одна резонансная ситуация. Владельца трех браслетов WSOP Сэма Фарху избил бывший дилер.

Сэм Фарха /Фото pokernews.com

Скандальная ситуация с участием титулованного покериста произошла в хьюстонском покер-руме Legends. Один из бывших дилеров этого заведения по прозвищу "AJ" разобрался со звездой покера по-мужски. По слухам, дилера уволили именно из-за жалоб Фархи, который постоянно выражал недовольство дилерам. В один из дней "AJ" появился в заведении как игрок и ответил за все претензии, заехав Фархе прямо по лицу.

Один из свидетелей рассказал журналистам, что после инцидента все остальные дилеры аплодировали "AJ" за то, что он наконец-то дал отпор Сэму Фархе.