Недавно Альберт Солаль "вписал" очередное покерное достижение в Книгу рекордов Гиннеса. Французский стример непрерывно играл в онлайне 30 часов подряд, побив рекорд Тома Маасвинкела из Нидерландов, марафон которого длился 24 часа.

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В истории покера есть еще немало достижений, которые навсегда останутся на страницах Книги рекордов Гиннеса. Так, в 2009 году еще один французский покерист, звездный Бертран "Elky" Гроспелье в течение часа играл в онлайне одновременно за 62-мя SnG столами. Он завершил сессию в плюсе, пусть и на скромные 23,6 доллара.

Бертран "Elky" Гроспелье / Фото pokeristby.ru

В 2010 году Джо Када попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой победитель Main Event WSOP. В возрасте 21 года и 357 дней парень выиграл золотой браслет Главного события Мировой серии покера, получив 8 547 042 долларов. Превзойти это достижение будет чрезвычайно сложно, ведь во WSOP могут участвовать игроки от 21-го года.

Джо Када / Фото poker-shkola.ru

14 548 раздач – это рекордное количество сыгранных рук в онлайне за 8 часов. Достижение установил Рэнди "nanonoko" Лью в 2012 году. Он играл в кэш одновременно за 25-40 столами. Поскольку свою сессию завершил в незначительном плюсе, рекорд был официально подтвержден.

Самая длинная сессия "живого" покера составляет 124 часа. Рекорд в этом году установил игрок-любитель Зак Генслер, который подвинул с престола известного профессионала Фила Лаака. Тот еще в 2010 году непрерывно играл за кэш-столами 10/20 долларов в течение 115 часов.

Зак Генслер / Фото pokerfirma.com

Самый большой призовой фонд онлайн-турнире по покеру составляет 27 559 500 долларов. Случилось это на WSOP Online Main Event в 2020 году.

Самый длинный покерный турнир в истории офлайна длился 48 часов и 55 минут. Manila Iron Man Poker Challenge проходил на Филиппинах в 2013 году, а победителем этого изнурительного события стал американец Дэймон Шуленбергер. Ему удалось заработать 18 240 долларов.

Покер на раздевание / dailyhawker.com

Событие, которое привлекло внимание всего мира и в итоге стало достоянием Книги рекордов Гиннеса – это игра в покер на раздевание. Ирландская компания Paddy Power в шутку объявила о проведении такого турнира к 1-му апреля 2006-го года. В итоге желающих откликнуться было немало, поэтому идею реализовали в Лондоне благодаря турниру World Strip Poker Championship. 196 участников в процессе игры избавлялись от одежды, а победителем этого события стал 32-летний писатель Джон Янг, получивший 10 000 фунтов призовых.