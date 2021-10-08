В одном из турниров WSOP дилер наплевал на правила и был не против передачи фишек между игроками. Один из покеристов за столом сумел предотвратить мошенничество.

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На честной стороне скандальной ситуации оказался Джош Хайнцль, который, несмотря на согласие дилера, был категорически против того, что один из игроков завещал свой стек другому. Чем руководствовался капитулянт, остается загадкой.

Наследник фишек, в конце концов, предложил компромисс – поделить стек между тремя игроками, которые оставались за столом. Однако, и такой расклад Хайнцлю оказался не по душе, и Джош позвал одного из представителей судейского корпуса. В итоге фишки щедрого спортсмена конфисковали.



Джош Хайнцль / фото: Pokeroff

Скандальный инцидент, очевидно, будет стоить престижной работы дилеру-демократу. И дело не только в статусе, но и в неплохом заработке. На нынешней WSOP дилерам платят по 15 долларов в час. Тогда как, на предыдущем чемпионате в 2019 году работники получали лишь по 9 баксов за 60 минут работы.