В одному із турнірів WSOP дилер начхав на правила і був не проти передачі фішок між гравцями. Один із покеристів за столом зумів запобігти шахрайству.

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На чесному боці скандальної ситуації опинився Джош Хайнцль, який, попри згоду дилера, був категорично проти того, що один із гравців заповів свій стек іншому. Чим керувався капітулянт, залишається загадкою.

Спадкоємець фішок, зрештою, запропонував компроміс – поділити стек між трьома гравцями, які залишались за столом. Однак, і такий розклад Хайнцлю виявився не до душі, і Джош покликав одного із представників суддівського корпусу. У підсумку, фішки щедрого спортсмена конфіскували.



Джош Хайнцль / фото: Pokeroff

Скандальний інцидент, очевидно, коштуватиме престижної роботи дилеру-демократу. І справа не лише у статусі події, але й у непоганому заробітку. На цьогорічній WSOP дилерам платять по 15 доларів за годину. Тоді як, на попередньому чемпіонаті у 2019 році працівники отримували лише по 9 баксів за 60 хвилин роботи.