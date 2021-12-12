Сэму Фархе сейчас 62 года. Он трехкратный обладатель браслетов WSOP и навсегда останется в истории покера, как игрок, занявший 2 место в Главном событии Мировой серии покера в 2003 году после Криса Манимейкера.

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В эпоху покерного бума Фарха был любимчиком зрителей в таких популярных шоу, как Poker After Dark и High Stakes Poker. Он играл расковано, уверенно и с улыбкой. Но к настоящему времени симпатий к ливанскому покеристу уже не осталось. Множество врагов, конфликты и неоднозначное поведение за покерным столом привело к тому, что Сэм Фарха вообще не появляется на крупных событиях.

Скандальная ситуация с участием титулованного покериста произошла в хьюстонском покер-руме "Legends". Один из бывших дилеров этого заведения по кличке "AJ" разобрался с Сэмом Фархой по-мужски. Эта история началась несколькими неделями ранее. По слухам, дилер был уволен именно из-за постоянных жалоб раздраженного Сэма Фархи. Теперь "AJ" появился в стенах заведения как игрок и ответил за все пререкания в свою сторону.

Полиция общается с Сэмом Фархой / Фото PokerNews

В конфликт быстро вмешались окружающие, но дилер успел съездить по лицу бывшей звезде покера. Один из свидетелей рассказал журналистам, что видел, как другие дилеры аплодировали "AJ" за то, что он наконец-то дал отпор Сэму Фархе. Ведь этот игрок был очень нелюбим многими дилерами из-за своего поведения за столом.