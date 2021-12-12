Сему Фарсі 62 роки. Він – триразовий володар браслетів WSOP і назавжди залишиться в історії покеру, як гравець, який посів 2 місце після Кріса Манімейкера у Головній події Світової серії покеру у 2003 році.

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В епоху покерного буму Фарха був улюбленцем глядачів у таких популярних шоу, як Poker After Dark та High Stakes Poker. Він грав розкуто, впевнено та з посмішкою. Але симпатій до ліванського покериста вже не лишилося. Безліч ворогів, конфлікти та неоднозначна поведінка за покерним столом призвело до того, що Сем Фарха взагалі не з'являється на великих подіях.

Скандальна ситуація за участю титулованого покериста відбулася у х'юстонському покер-румі "Legends". Один із колишніх дилерів цього закладу на прізвисько "AJ" розібрався з Семом Фархою по-чоловічому. Ця історія почалася декількома тижнями раніше. За чутками, дилера звільнили саме через скарги роздратованого Сема Фархи. Тепер "AJ" з'явився у закладі як гравець та відповів за всі попередні претензії.

Поліція спілкується із Семом Фархою / Фото PokerNews

У конфлікт швидко втрутилися, але дилер встиг заїхати по обличчю колишній зірці покеру. Один зі свідків розповів журналістам, що бачив, як інші дилери аплодували "AJ" за те, що він нарешті дав відсіч Сему Фарсі. Його настільки не любили у цьому закладі через ганебну поведінку за столом.