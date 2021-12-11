З 17 лютого по 1 березня в рамках серії відбудеться 11 хайролерських турнірів із бай-інами від 30 000 до 200 000 доларів.

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Спортсмени із глибоким банкролом отримають нагоду показати свій скіл у різноманітних дисциплінах. Це і класичний Холдем, і Омаха, і покер із короткою колодою. В рамках Triton Super High Roller Series відбудуться також турніри із турбованою структурою блайндів. Це не стосується Головного івенту із Безлімітного Холдему зі стартовим внеском 200 000 баксів.

Очевидно, що зірок зі світовим ім’ям на Балі не бракуватиме. Постійними гостями цього фестивалю є Том Дван і Філ Айві. Не зайвими на цьому святі будуть і Майкл Адамо, Джейсон Кун, Джастін Бономо, Брін Кенні, Даніель Негреану і Стівен Чідвік. Ну і куди ж без любителів-бізнесменів, насамперед із Азії, яких також не бракує на таких фестивалях.

Головна ж інтрига серії – боротьба за першу сходинку All Time Money List. Джастін Бономо, який нещодавно очолив рейтинг, здолавши позначку у 57 мільйонів доларів призових, спробує встояти на вершині під тиском Бріна Кенні. Між першою та другою сходинками лише 267 тисяч доларів різниці. А Кенні, як відомо, саме в рамках Triton Super High Roller Series, але в Лондоні, оформив свій найбільший занос в кар’єрі – більше 20 мільйонів доларів.