Миллион долларов на стол: первый в истории турнир для чемпионов WSOP

Нынешнюю Мировую серию покера, которая стартует в конце мая, будет разогревать дебютный турнир WSOP Tournament of Champions. За кругленькую сумму будут соревноваться обладатели золотых браслетов и перстней за предыдущий календарный год.

Мировая серия покера, самый престижный фестиваль интеллектуальной игры, в этом году празднует своеобразный юбилей. 28 мая в Лас-Вегасе стартует уже 55-й WSOP и он будет особенным.

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Организаторы впервые в истории проведут ивент для чемпионов – победителей турниров WSOP и WSOP Circuit в период с мая 2023 по май 2024 года. Соревнования для обладателей золотых браслетов и перстней будет абсолютно бесплатным, а на кону будет солидный призовой фонд в 1 000 000 долларов.



Вадим Шлез / Фото PokerNews

Событие пройдет с 10 по 24 мая в казино Commerce в Лос-Анджелесе. Каким будет количество участников, пока неизвестно, но надеемся увидеть там и украинца Вадима Шлеза – единственного нашего чемпиона WSOP 2023.



Фил Хельмут / Фото PokerNews

Также, очевидно, не пропустит Tournament of Champions и самый титулованный покерист в истории Мировой серии Фил Хельмут. Он в прошлом году выиграл свой уже 17-й золотой браслет.

Фил Хельмут будет торговать гигиеническими средствами

Самый титулованный покерист в истории WSOP основал собственное производство защитник масок для лица. Цена одного аксессуара – очень символическая.