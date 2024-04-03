Мільйон доларів на стіл: перший в історії турнір для чемпіонів WSOP

Цьогорічну Світову серію покеру, яка стартує наприкінці травня, розігріватиме дебютний турнір WSOP Tournament of Champions. За кругленьку суму змагатимуться володарі золотих браслетів і перснів за попередній календарний рік.

Світова серія покеру, найпрестижніший фестиваль інтелектуальної гри, цьогоріч святкує своєрідний ювілей. 28 травня у Лас-Вегасі стартує вже 55-й WSOP і він буде особливим.

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Організатори уперше в історії проведуть івент для чемпіонів – переможців турнірів WSOP та WSOP Circuit в період з травня 2023 по травень 2024 року. Змагання для володарів золотих браслетів і перснів буде абсолютно безкоштовним, а на кону опинеться солідний призовий фонд у 1 000 000 доларів.



Вадим Шльоз / Фото PokerNews

Подія пройде з 10 по 24 травня у казино Commerce у Лос-Анджелесі. Якою буде кількість учасників, наразі невідомо, але сподіваємось побачити там й українця Вадима Шльоза – єдиного нашого чемпіона WSOP 2023.



Філ Хельмут / Фото PokerNews

Також, вочевидь, не пропустить Tournament of Champions і найтитулованіший покерист в історії Світової серії Філ Хельмут. Він минулоріч виграв свій уже 17-й золотий браслет.

Філ Хельмут торгуватиме гігієнічними засобами

Найтитулованіший покерист в історії WSOP започаткував власне виробництво захисник масок для обличчя. Ціна одного аксесуару – дуже символічна.