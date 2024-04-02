Хельмут започаткував власне виробництво захисник масок для обличчя. Філа не зупинило те, що пандемія, яка свого часу спровокувала масовий попит на такі вироби, уже давно залишилася в минулому.

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Придбати ексклюзивні маски від зірки можна на його сайті за 17 доларів. Така ціна, до слова, має символічне значення.

На честь моїх 17 браслетів я збираюся продавати ці маски по 17 доларів за кожну,

– сказав Хельмут.

Нагадаємо, Філ є рекордсменом за кількість браслетів WSOP в історії. Найближчих переслідувачів (Філа Айві, Джоні Чена, Дойла Брансона, Еріка Сайдела) він випереджає аж на 7 нагород.

Повертаючись до масок, то Хельмут наліпив на виріб купу реклами – як персональної, так і своїх спонсорів. Знайшлося місце навіть для логотипа улюблених цукерок покериста – Sour Patch Kids. І хоча уся ця вигадка виглядає дивною, приводів сумніватися у бізнес-рішеннях Філа немає, адже він є дуже успішним інвестором. У портфелі Хельмута акцій різноманітних стартапів на сотні мільйонів доларів.

Цікаво, що не так давно Філ дуже гучно обурювався, що інший зірковий покерист Айзек Хекстон одягає маску за столом, попри те, що пандемія давно закінчилася.

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