Термін дисперсія у більш широкому значенні це – міра відхилення випадкової величини, або ряду випадкових величин від їх математичного очікування. На покерну мову це – різниця між очікуваним виграшем на дистанції та реальним станом справ, який зазвичай не відповідає вашим оптимістичним прогнозам.

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Філ Гальфонд, власник трьох браслетів Світової серії покеру і майже 3 мільйонів доларів призових, розповів, який вплив на гру має дисперсія і як можна контролювати її на довгій дистанції.



Філ Гальфонд / wsop.com

Від чого залежить концентрація дисперсії

На розмір відхилень, тих, про які йдеться у визначенні терміну дисперсія, впливає вінрейт гравця. Вінрейт – це кількість грошей чи великих блайндів, які виграє покерист за певну кількість рук. Одиницею виміру зазвичай вважають ВБ/100 або те, скільки великих блайндів виграє покерист за 100 роздач. Що вищий вінрейт, то менш болісними будуть прояви дисперсії.



Дисперсія в покері / Фото blackrain79.com

Як впливати на дисперсію

Для того, щоб нівелювати негативний вплив дисперсії, насамперед, не завадить підвищити власний вінрейт. Наприклад, якщо покерист добре попрацював над грою та збільшив свої очікування із 4 ВБ/100 до 7 ВБ/100, ймовірність його невдач знижується із 16% до лише 4%, а це просто величезна різниця. Окрім вінрейту, вплив на дисперсію має дистанція – збільшення кількості відіграних рук дасть можливість не зважати на короткочасні результати.

Який позитивний вплив має дисперсія

Ми звикли вчитися на власному досвіді, пише Філ Гальфонд і наводить таку от паралель. Печерна людина уперше обпікається вогнем і розуміє, що це боляче. Уявіть, як складно було б вчитися нашим пращурам, якби вогонь обпікав у 70% випадків, а вода – у решті 30%? Відтак дисперсії не потрібно боятись, її потрібно приймати, як невід’ємну складову покеру, яка, до того ж, служить своєрідним мотиваційним фактором.



Філ Гальфонд / Фото farah_galfond/Instagram

Найкращий спосіб боротись із дисперсією – регулярна робота над грою та відігравання солідних дистанцій. За таких обставин везіння не матиме великого впливу на кінцевий результат вашої гри. Якщо хочете скорочувати даунстріки і приборкувати диспу, вчіться грати сильніше, працюйте над власною психологією, не лінуйтесь і розвивайтесь.