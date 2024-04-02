Термин дисперсия в более широком значении это – мера отклонения случайной величины, или ряда случайных величин от их математического ожидания. На покерный язык это – разница между ожидаемым выигрышем на дистанции и реальным положением дел, который обычно не соответствует вашим оптимистичным прогнозам.

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Фил Гальфонд, владелец трех браслетов Мировой серии покера и почти 3 миллионов долларов призовых, рассказал, какое влияние на игру имеет дисперсия и как можно контролировать ее на длинной дистанции.



Фил Гальфонд / wsop.com

От чего зависит концентрация дисперсии

На размер отклонений, тех, о которых идет речь в определении термина дисперсия, влияет винрейт игрока. Винрейт – это количество денег или больших блайндов, которые выигрывает покерист за определенное количество рук. Единицей измерения обычно считают ББ/100 или то, сколько больших блайндов выигрывает покерист за 100 раздач. Чем выше винрейт, тем менее болезненными будут проявления дисперсии.



Дисперсия в покере / Фото blackrain79.com

Как влиять на дисперсию

Для того, чтобы нивелировать негативное влияние дисперсии, прежде всего, не помешает повысить собственный винрейт. Например, если покерист хорошо поработал над игрой и увеличил свои ожидания с 4 ББ/100 до 7 ББ/100, вероятность его неудач снижается с 16% до всего 4%, а это просто огромная разница. Кроме винрейта, влияние на дисперсию имеет дистанция – увеличение количества отыгранных рук даст возможность не учитывать кратковременные результаты.

Какое положительное влияние имеет дисперсия

Мы привыкли учиться на собственном опыте, пишет Фил Гальфонд и приводит такую вот параллель. Пещерный человек впервые обжигается огнем и понимает, что это больно. Представьте, как сложно было бы учиться нашим предкам, если бы огонь обжигал в 70% случаев, а вода – в остальных 30%? Поэтому дисперсии не нужно бояться, ее нужно принимать, как неотъемлемую составляющую покера, которая, к тому же, служит своеобразным мотивационным фактором.



Фил Гальфонд / Фото farah_galfond/Instagram

Лучший способ бороться с дисперсией – регулярная работа над игрой и отыгрыш солидных дистанций. При таких обстоятельствах везение не будет иметь большого влияния на конечный результат вашей игры. Если хотите сокращать даунстрики и укрощать диспу, учитесь играть сильнее, работайте над собственной психологией, не ленитесь и развивайтесь.