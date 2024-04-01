Main Event львівського етапу ЧУ отримав рекордний призовий фонд для серії – 3 722 000 гривень. Після кількох днів боротьби визначилися дев’ять фіналістів, які і розіграли найбільший шматок цього пирога.

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До слова, давня спортивна приказка "вдома і стіни допомагають", вочевидь, непогано працює і в покері. Потрапити за фінальний стіл вдалося одразу трьом представникам Львова – Артур Костишин посів шосте місце, Олег Пріцак фінішував четвертим, а Сергій Суркіс узагалі забрався на найвищу сходинку п’єдесталу.

У вирішальній роздачі турніру кишенькові дами Суркіса вистояли проти A-8 Василя Василишина із Моршина. Чемпіонові дісталося 800 тисяч гривень призових, срібний призер заробив трохи більше ніж пів мільйона. Ці двоє, а також Вадим Корягін, який посів третє місце, отримали ліцензії на участь у фіналі чемпіонату України, що повинен відбутися восени.

Результати фінального столу Головної події ЧУ

Сергій Суркіс (Львів) – 800 000 гривень Василь Василишин (Моршин) – 555 000 Вадим Корягін (Київ) – 385 000 Олег Пріцак (Львів) – 280 000 В’ячеслав Савченко (Миколаїв) – 210 000 Артур Костишин (Львів) – 160 000 Захар Онищенко (Вільногірськ) – 126 000 Іван Ковтун (Рівне) – 103 000 Андрій Мазуренко (Харків) – 86 000

Стрімер став чемпіоном України

Раніше один з турнірів чемпіонату України вдалося виграти популярному стрімеру Костянтину Гольському. З урахування баунті він заробив понад 500 тисяч гривень, половину з яких планує віддати на потреби ЗСУ.