Main Event львівського етапу ЧУ отримав рекордний призовий фонд для серії – 3 722 000 гривень. Після кількох днів боротьби визначилися дев’ять фіналістів, які і розіграли найбільший шматок цього пирога.
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До слова, давня спортивна приказка "вдома і стіни допомагають", вочевидь, непогано працює і в покері. Потрапити за фінальний стіл вдалося одразу трьом представникам Львова – Артур Костишин посів шосте місце, Олег Пріцак фінішував четвертим, а Сергій Суркіс узагалі забрався на найвищу сходинку п’єдесталу.
У вирішальній роздачі турніру кишенькові дами Суркіса вистояли проти A-8 Василя Василишина із Моршина. Чемпіонові дісталося 800 тисяч гривень призових, срібний призер заробив трохи більше ніж пів мільйона. Ці двоє, а також Вадим Корягін, який посів третє місце, отримали ліцензії на участь у фіналі чемпіонату України, що повинен відбутися восени.
Результати фінального столу Головної події ЧУ
- Сергій Суркіс (Львів) – 800 000 гривень
- Василь Василишин (Моршин) – 555 000
- Вадим Корягін (Київ) – 385 000
- Олег Пріцак (Львів) – 280 000
- В’ячеслав Савченко (Миколаїв) – 210 000
- Артур Костишин (Львів) – 160 000
- Захар Онищенко (Вільногірськ) – 126 000
- Іван Ковтун (Рівне) – 103 000
- Андрій Мазуренко (Харків) – 86 000
Стрімер став чемпіоном України
Раніше один з турнірів чемпіонату України вдалося виграти популярному стрімеру Костянтину Гольському. З урахування баунті він заробив понад 500 тисяч гривень, половину з яких планує віддати на потреби ЗСУ.