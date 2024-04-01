Main Event львовского этапа ЧУ получил рекордный призовой фонд для серии – 3 722 000 гривен. После нескольких дней борьбы определились девять финалистов, которые и разыграли самый большой кусок этого пирога.

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К слову, древняя спортивная поговорка "дома и стены помогают", очевидно, неплохо работает и в покере. Попасть за финальный стол удалось сразу трем представителям Львова – Артур Костышин занял шестое место, Олег Прицак финишировал четвертым, а Сергей Суркис вообще забрался на высшую ступеньку пьедестала.

В решающей раздаче турнира карманные дамы Суркиса выстояли против A-8 Василия Василишина из Моршина. Чемпиону досталось 800 тысяч гривен призовых, серебряный призер заработал чуть больше полумиллиона. Эти двое, а также Вадим Корягин, занявший третье место, получили лицензии на участие в финале чемпионата Украины, который должен состояться осенью.

Результаты финального стола Главного события ЧУ

Сергей Суркис (Львов) – 800 000 гривен Василий Василишин (Моршин) – 555 000 Вадим Корягин (Киев) – 385 000 Олег Прицак (Львов) – 280 000 Вячеслав Савченко (Николаев) – 210 000 Артур Костышин (Львов) – 160 000 Захар Онищенко (Вольногорск) – 126 000 Иван Ковтун (Ровно) – 103 000 Андрей Мазуренко (Харьков) – 86 000

Стример стал чемпионом Украины

Ранее один из турниров чемпионата Украины удалось выиграть популярному стримеру Константину Гольскому. С учета баунти он заработал более 500 тысяч гривен, половину из которых планирует отдать на нужды ВСУ.